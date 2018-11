Câmara do Funchal aprova empréstimo de 7,5 milhões de euros para habitação social e rede viária

A reunião de Câmara do Funchal realizada esta quinta-feira, aprovou a contratação de um empréstimo de 7,5 milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos, com uma taxa de juro fixa a 20 anos, de 2,19%. O valor servirá para financiar os investimentos da Câmara em habitação social, infra-estruturas da rede viária e intra-estruturas da rede de saneamento básico e água potável.

Miguel Silva Gouveia, porta-voz da reunião, destacou a “notável” taxa de juro aplicada à autarquia do Funchal, sendo a “prova provada” da recuperação da credibilidade do município”, com uma taxa de juro considerada “fantástica”.

No entender do vice-presidente da Câmara do Funchal, estas condições de crédito é o “atestar de que o município do Funchal é um parceiro de confiança para todas as instituições financeiras”.

O empréstimo adjudicado à Caixa Geral de Depósitos será agora submetido à Assembleia municipal para aprovação.

Foram também aprovadas algumas matérias de contratação pública, nomeadamente, alterações a peças processuais da ETAR do Funchal e também a adjudicação de trabalhos adicionais na conclusão das obras do edifício habitacional nos Viveiros aos 28 fogos que estão em fase de acabamentos. Os trabalhos adicionais no valor de 38 mil euros servirão para concluir uma obra há muito aguardada.