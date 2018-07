Câmara de São Vicente e PSP autorizaram palco a meio da estrada

A comissão de festas da paróquia dos Lameiros esclarece que o palco, onde irão ocorrer as actuações do arraial dos Lameiros, entre 3 e 6 de Agosto, “não está a meio da estrada, estando uma das faixas de rodagem completamente livre”. Uma situação que está a causar polémica, conforme noticiou esta manhã o DIÁRIO na sua edição ‘on-line’.

De resto, Armando Gonçalves garantiu que este palco foi licenciado pela Câmara Municipal de São Vicente e autorizado pela Polícia de Segurança Pública (PSP). Por isso, não entende a razão pela qual esta situação está a causar controvérsia.

“Nós, comissão de festas, dirigimo-nos aos serviços para pedir autorizações, nomeadamente à PSP e à Câmara, que é quem nos dá os licenciamentos para podermos usufruir dos espaços e tanto de um lado, como do outro tivemos o aval para colocar ali o palco”, explicou ao DIÁRIO.

O porta-voz da comissão de festas da paróquia dos Lameiros disse que foi equacionada a questão da segurança, caso contrário as entidades competentes não teriam dado autorização, sendo que existem alternativas para a circulação automóvel.

Armando Gonçalves explicou ainda que, nos dias do evento, nomeadamente à noite, aquela estrada será fechada ao trânsito e só abre durante o dia para limpeza e abastecimento das barracas de comes e bebes. “Aquilo será fechado ao trânsito nos dias do arraial, mas se acontecer alguma coisa naquele espaço dá para entrar um carro dos bombeiros [...] e ainda ontem estávamos a montar o palco e passou um autocarro sem qualquer problema”, concluiu.

O DIÁRIO contactou a Câmara Municipal de São Vicente que confirmou ter sido dada a autorização para ser montado ali o palco, tendo considerado esta situação normal, mesmo este estando em plena estrada.