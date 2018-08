Câmara de Santa Cruz reabilita casa a mais nove famílias

A Câmara Municipal de Santa Cruz assinou, hoje, protocolos de reabilitação de imóveis com mais nove famílias. Em causa está um investimento de 72 mil euros, que se vem juntar aos 221 mil euros já investidos este ano, e que reabilitaram um total de 25 habitações.

Este programa visa ajudar famílias com carências comprovadas a melhorarem as condições de habitabilidade.

O Presidente da Câmara aproveitou a oportunidade para reforçar que em causa estão dinheiros públicos e um grande esforço financeiro da autarquia. Circunstâncias que exigem responsabilidade de ambas as partes, pelo que apelou a que as pessoas cumpram integralmente o que foi acordado, não alterando as obras previstas.

O autarca lembrou que há que fazer prova dos dinheiros gastos com as obras, e que estas serão seguidas pelos técnicos e fiscais da Câmara. As pessoas devem, por isso, cumprir o acordado, sob pena de terem de devolver as verbas recebidas.

Jaime Silva, vereador com o pelouro do social, também reforçou a necessidade de uma responsabilização e do cabal cumprimento dos protocolos assinados, realçando sentir uma grande satisfação neste tipo de ajuda pelo que ela representa para as pessoas que dela vão beneficiar.