Câmara de Lobos renova parceria com instituições e juntas de freguesia

O executivo municipal de Câmara de Lobos procedeu à celebração dos contratos programa anuais de apoio financeiro a 40 instituições sociais, culturais e desportivas, e às 5 juntas de freguesia do concelho, a promoção de actividades de interesse público para o município, num investimento global orçado em cerca de 792 mil euros.

Os contratos inter-administrativos e os acordos de execução com as juntas de freguesia, representa, no corrente ano 2018, a transferência de 322 mil euros e significa um aumento de 27,26% face ao ano 2017.

Os valores em apreço visam a prossecução das competências materiais das juntas de freguesia nomeadamente ao nível da dinamização de actividades de âmbito cultural e social, bem como a dotação de meios financeiros para a concretização de obras de proximidade, nomeadamente de recuperação de veredas e espaços públicos municipais, que necessitam de manutenção.

No acto público de outorga de contratos, o presidente da Câmara, Pedro Coelho, revelou que a estratégia protagonizada no mandato autárquico findo, de reforço de competência das juntas de freguesia, revelou-se acertada tendo resultou num elevado nível de concretização de obras de proximidade que vieram melhorar a qualidade de vida das populações locais. É nesta linha que se inscreve a decisão do executivo municipal de rever o modelo de financiamento e transferências de meios financeiros da Câmara Municipal para as juntas de freguesia do concelho, por forma a aprofundar as parcerias existentes e aumentar a capacidade de execução e de resposta das juntas de freguesia face às necessidades correntes das populações.

No caso das instituições sociais, culturais e desportivas, de referir que, par o corrente ano, foram contempladas 40 instituições, mais cinco relativamente ao ano precedente, num investimento global de 469.800,00 euros.

Na generalidade das instituições, o apoio a conceder no corrente ano mantém-se inalterado face ao ano transacto, sendo de destacar o reforço do apoio à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, bem como a concepção de apoio, pela primeira vez, à associação Dançando com Diferença, à associação cultural ComCORDAS que passará a coordenar a orquestra de bandolins que estava dependente da tutela directa da Câmara Municipal; assim como aos clubes escola do Curral das Freiras, da Torre e do Estreito de Câmara de Lobos, tendo em vista a promoção do desporto de formação