Câmara de Lobos prepara ATL para crianças do concelho nas férias da Páscoa

A Associação de Desenvolvimento Comunitário ‘Câmara de Lobos Viva’ organiza, com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, o ATL/Projeto ‘Viva Talentos’ com actividades de ocupação para as férias da Páscoa, destinado a crianças e jovens dos 6 aos 12 anos de idade, residentes no concelho de Câmara de Lobos.

As actividades irão decorrer entre o dia 26 de Março e 6 de Abril, das 9h30 às 17 horas, no Centro Ocupacional do Ilhéu, em Câmara de Lobos.

As inscrições, limitadas a 20 vagas, têm um custo de 20 euros e obriga a uma inscrição prévia que poderá ser feita na Associação ou através do e-mail: clviva.adc@gmail.com