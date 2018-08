Câmara de Lobos é a zona mais quente com previsão de 28ºC

Hoje poderá ser diferente. O céu vai apresentar-se com períodos de muita nebulosidade, mas as previsões são de que se torne geralmente pouco nublado a partir da tarde, ao contrário do que vem acontecendo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê ainda para hoje para o arquipélago vento fraco a moderado (até 25 km/h) predominando de Noroeste.

Na zona do Funchal, as previsões são idênticas, com o vento a soprar manso, inferior a 15 km/h.

As temperaturas vão estar entre os 26ºC de máxima e os 21ºC de mínima na capital madeirense.

Câmara de Lobos vai chegar aos 28ºC, Ponta do Sol, Porto Santo e São Vicente aos 27ºC, Porto Moniz, Santa Cruz, Machico e Ponta do Pargo estarão também nos 26ºC, à semelhança do Funchal. Caniçal e Santana ficam-se pelos 25ºC.

Com 10 valores, tanto a Madeira como o Porto Santo estão com risco muito elevado de exposição aos raios ultravioleta, pelo que é recomenda especial precaução na exposição ao sol.

No mar, a temperatura da água está entre os 23/24ºC. Estão previstas na costa Norte ondas com 1,5 a 2 metros e a Sul inferiores a 1 metro de altura.

Hoje Santa Cruz, Machico e Ponta do Sol apresentam risco elevado de incêndio.