Câmara de Lobos assinala Semana do Ambiente com conferência e exposição

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, a autarquia de Câmara de Lobos leva a cabo, entre 4 a 10 de Junho, um programa diversificado de actividades dedicado às temáticas do ambiente e dos recursos marinhos, com especial destaque para a conferência subordinada ao tema “Um Mar de Recursos” e a exposição do ‘Vaivém Oceanário’.

A conferência “Um Mar de Recursos” que terá lugar no dia 4 de Junho, segunda-feira, no Museu de Imprensa-Madeira, com início às 09h30, sendo presidida pelo Presidente da Câmara, Pedro Coelho.

O evento será aberto a todos os interessados na temática do mar e contará com a intervenção dos oradores: Nuno Gouveia, da Direcção Regional de Pescas, que abordará o tema ‘Poluição Marinha - Consciencialização e Acção’, Paula Sobral da FCT-UNL, que abordará o tema ‘Juntos por um mar sem lixo - sensibilização social e coresponsabilização nos mares europeus’, João Monteiro, do MARE, que abordará o tema ‘Clean Atlantic - Enfrentar o Lixo Marinho no Espaço Atlântico’.

Pelas 11h30 terá início o segundo painel, intitulado ‘Áreas de Conservação e Interesse Marinho no Concelho de Câmara de Lobos’, onde intervirão: José Manuel Silva, da secretaria do Ambiente e Recursos Naturais-RAM, para abordar o tema ‘Geo-sítios no Concelho de Câmara de Lobos’ e Ilídio Sousa, da Associação Insular de Geografia, que falará sobre ‘A Área Protegida do Cabo Girão’.

Ainda no dia 4 de Junho, pelas 14 horas, ocorrerá a abertura da exposição ‘Vaivém Oceanário’, que ficará patente na Praça da Autonomia até ao dia 10 de Junho. De referir que entre 4 a 8 de Junho as visitas ao ‘Vaivém Oceanário’ serão dirigidas apenas às crianças das escolas do município de Câmara de Lobos, ficando.

Nos dias 9 e 10 de Junho, o vaivém poderá ser visitado, a título gratuito, por todos os interessados da Madeira, mediante pré-inscrição na página oficial da Câmara Municipal. No dia 9 de Junho as visitas ao vaivém ocorrerão nos seguintes horários: 10 horas, 11 horas, 12 horas, 14h30, 15h30 e 16h30; e no dia 10 de Junho às 10 horas, 11 horas e 12 horas.

Ao longo da semana decorrerão outras actividades de educação e sensibilização ambiental, nomeadamente caminhadas e workshops dirigidas à comunidade escolar.

Segundo a vice-presidente da Câmara, Sónia Pereira, o programa de actividades da Semana do Ambiente é direccionada, em especial, “à comunidade escolar e vem reforçar o papel de Câmara de Lobos como ‘Cidade de Aprendizagem’ reconhecida pela UNESCO”.