Câmara de Lobos apresenta Plano Director Municipal

A sessão de apresentação da proposta de Plano Director Municipal de Câmara de Lobos (PDM) realiza-se na segunda-feira, dia 12, pelas 11 horas, no Museu de Imprensa - Madeira.

Através de comunicado, a autarquia informa que esta sessão decorre da abertura do período de discussão pública associado ao processo de revisão do PDM. Contará com a participação dos técnicos autores pela execução da proposta de PDM e consistirá na apresentação pública dos princípios gerais do plano.

“Tendo em vista a prossecução os princípios subjacentes a uma governança participativa, o executivo municipal realizará também sessões de esclarecimento em cada uma das freguesias do concelho”, acrescenta a edilidade.

Estes encontros participativos ‘Pensar o Território. Os novos desafios do PDM’ visam detalhar as particulares das alterações que serão introduzidas em cada freguesia, podendo todos os interessados apresentar sugestões e participar no debate.

Os encontros nas freguesias decorrem de acordo com o seguinte cronograma:

1. Estreito de Câmara de Lobos, dia 12, às 14:30, no Centro Cívico do Estreito

2. Jardim da Serra, dia 13, às 10:00, no Auditório do Centro Cívico do Jardim da Serra

3. Quinta Grande, dia 13, às 14:30, na Sala Polivalente da Casa do Povo

4. Câmara de Lobos, dia 14, pelas 10:00, no Auditório da Casa da Cultura

5. Curral das Freiras, dia 14, pelas 14:30, Auditório do Polo da Biblioteca Municipal

Hastear das Bandeiras Verdes

Na segunda-feira realiza-se também o hastear das Bandeiras Verdes. O acto decorrerá pelas 10h30, na Praça da Autonomia.

Todas as escolas do concelho estarão representadas com os seus alunos, professores e conselhos directivos para assinalar mais uma conquista da bandeira verde.

A iniciativa contará, também, com a presença da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, e do Director Regional de educação, Dr. Marco Gomes.