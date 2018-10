Calheta aprovou 11 milhões

A beneficiação da estrada entre a rotunda do Arco da Calheta à antiga estrada regional 101, alvo de críticas por ter um piso bastante degradado, tem os dias contados. O acesso está contemplado no orçamento municipal para 2019 no sentido de ser alvo de um profundo melhoramento. A par desta iniciativa o presidente da edilidade da zona Oeste insiste na intervenção na estrada de ligação ao Paul da Serra que se encontra empatada no tribunal por contestação das construtoras que concorreram à empreitada, e promete renovar a frota automóvel encarregue do transporte das crianças para as diferentes escolas. Ademais a pista de patinagem vai mesmo avançar no próximo ano.

Estas são as principais novidades do documento que regista 10,8 milhões de euros (menos 890 mil euros face a 2017), dois milhões dos quais estão cativos para encargos que a Câmara terá nas áreas sociais e da educação. Dinheiro que Carlos Teles afirma não chorar justamente por considerar que se trata de um “investimento bem aplicado”, sobretudo por “auxiliar as famílias” mais desprotegidas financeiramente.

O documento foi aprovado ontem com os votos da maioria dos vereadores do PSD-M (abstenção do CDS/PP e voto contra do PS) que votaram igualmente o mapa de pessoal que se perspectiva nova mexida.

Ao nosso jornal o edil lamentou a “falta de recursos humanos para fazer face aos trabalhos de limpeza e de manutenção ao longo das oito freguesias”. Carlos Teles recorda que o concelho é extenso havendo “necessidade de contratar funcionários”. É isso que irá suceder.

De resto, o documento ainda tem inscrito uma verba para o projecto do novo edifício da Câmara Municipal, uma velha aspiração que segundo o autarca poderá ter uma comparticipação do Governo Regional a julgar pelo diálogo profícuo que manteve com Pedro Calado, vice-presidente do Executivo madeirense.