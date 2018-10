Calado reafirma que participação da República no novo hospital é de 13%

O vice-presidente do Governo, emitiu um esclarecimento, sobre um comunicado do PS-M, enviados às redacções durante a tarde de hoje, relativamente às contas do novo hospital.

Pedro Calado acusa os socialistas, que referiram que a participação do Estado na obra, é de 47%, de defender os interesses do governo central e de “comparar o incomparável”.



Eis o comunicado da Vice-presidência:



Mais uma vez, o Partido Socialista da Madeira usa o artificialismo das contas públicas do Governo da República para enganar o Povo Madeirense, comparando o incomparável e levantando suspeições infundadas sobre o valor da comparticipação do novo Hospital, evidenciadoras do desconhecimento da matéria sobre a qual tentou divagar intencionalmente. Mas bem pode PS-Madeira insistir nestas vigarices, que isso não altera as condições reais de uma matéria bem conhecida da opinião pública.

Assim, esclarece a Vice-presidência do Governo Regional que:

- O projeto global do Hospital Central tem um custo total de 350 558 257,00 euros, correspondendo a:

1) Estudo de projetos e consultadoria técnica, no valor global de 6 888 042,00 euros;

2) Expropriações e terrenos, no valor de 26 326 403,00 euros;

3) Construção, no valor de 251 198 000,00 euros;

4) Assessoria à fiscalização da obra, no valor de 6 145 842,00 euros;

5) Equipamento médico hospitalar, no valor de 60 000 000,00 euros.

- Dos 350 milhões de euros de custo global do projeto, o Governo da República financia apenas 96 481 723,00 euros. A este valor é ainda deduzido o custo do IVA, que é pago pela Região ao Estado Português, no valor de 50 milhões.

- Por outro lado, o Governo Regional da Madeira está a suportar, através do Orçamento Regional, sem qualquer comparticipação Nacional, os valores das Expropriações e dos Estudos e Projetos da Obra, nos montantes de 26,3 Milhões de euros e 6,8 Milhões de euros, respetivamente.

- Desta forma podemos concluir que a taxa de esforço do Governo da República no financiamento da Obra do Hospital Central da Madeira é de apenas 13%, uma vez que o valor total do apoio de Lisboa à obra do novo Hospital é de apenas 46 441 724,00 euros.

- Mais uma vez, o PS Madeira defende os interesses do Governo Central da Geringonça, recorrendo ao mesmo estilo manhoso e desonesto para prejudicar a Região e todos os Madeirenses e Porto-santenses.