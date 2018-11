Calado promete combater “vespas do Continente que querem massacrar os madeirenses”

O vice-presidente do Governo Regional frisou hoje no Curral das Freitas que esta freguesia tem tido o apoio do Governo em peso ao longo dos últimos quatro anos deste mandato e deixou o compromisso à população de continuar a trabalhar para deixar “muita obra feita”.

Pedro Calado salientou que vai combater não só a vespa da castanha, como também “as ‘vespas’ do Continente que querem massacrar os madeirenses”, frisando que a Madeira “é dos madeirenses e quem manda aqui somos nós”.

Basta lembrar o que era a Madeira há 40 anos e o que era viver no isolamento do Curral das Freiras, uma altura em que, segundo Calado, “ninguém esteve ao nosso lado a não ser quem nos tem governado durante todos estes anos”.

O discurso do vice-presidente na Festa da Castanha serviu ainda para insistir nas obras feitas até hoje, prometendo continuar a trabalhar em prol desta freguesia “se o povo quiser”.

Destacou a obra feita e não esqueceu do pedido da Junta de Freguesia, de dar uso ao complexo das piscinas, para que o clube desportivo tenha melhores e dignas condições, à semelhança do que foi feito no pavilhão gimnodesportivo do Curral.

Relembrou ainda à população de que a tão aguardada ligação entre o Curral e o Jardim da Serra será feita tendo em conta o resultado das eleições regionais do próximo ano. “Temos eleições no final do terceiro trimestre do próximo ano e se assim quiserem estaremos aqui para concluir essa estrada importante para todos vós”, referiu Pedro Calado que terá o projecto concluído no início de 2019.