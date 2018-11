Calado alinha no bailinho contra ingerências de Lisboa

Pedro Calado participa neste momento num encontro festivo na Associação Portuguesa do Cabo da Boa Esperança, na Cidade do Cabo, no âmbito de uma visita à África do Sul.

Perante quase 400 madeirenses, o Vice-Presidente apelou para que a comunidade esteja sempre ao lado de quem quer a Madeira autonómica, criticando as marionetas que são cúmplices das ingerências de Lisboa.

O governante também alinhou no momento folclórico da noite e ofereceu bordado Madeira ao clube português.

