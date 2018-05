Cafôfo vai continuar a proteger a cidade e Albuquerque diz que não é “um santo milagreiro” e não tem “vocação para Messias”

Hoje, logo pela manhã, realizou-se a procissão do Dia do Padroeiro da cidade do Funchal, São Tiago Menor. Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), e Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, participaram na iniciativa, que culminou com uma missa na Igreja do Socorro.

Paulo Cafôfo disse que “este voto ao São Tiago Menor vem desde o século VI quando em 1521 uma grande peste afectou a cidade e as autoridades, da altura, decidiram pedir a protecção divina”.

“É uma história engraçada porque colocaram o nome de diversos santos no boné de uma criança a tiraram à sorte e a sorte saiu ao São Tiago Menor. É por isso que, desde então, é o padroeiro da nossa cidade”, explicou.

O presidente da CMF afirmou que, nos dias de hoje, além da protecção divina há que cuidar da cidade e isso é proporcionar qualidade de vida às pessoas que vivem no Funchal.

“Estamos a proteger a cidade quando temos uma reabilitação urbana em marcha, com mais de 100 prédios recuperados com os apoios e incentivos que são dados pela CMF. Estamos ainda a proteger a cidade quando estamos a intervir nos bairros sociais e, este ano, vamos inaugurar dois fogos, um nos Viveiros e um na Quinta Falcão, resolvendo o problema do amianto zero”, frisou, acrescentando ainda que as escarpas também estão a ser recuperadas no valor de 8,7 milhões de euros e estão a ser atribuídos manuais escolares às crianças de forma gratuita.

O autarca realçou o facto de Miguel Albuquerque estar também presente na iniciativa que, no seu entender, significa que estão todos a olhar para o bem-estar dos funchalenses. “É bom ver hoje, e pela primeira vez também, o senhor presidente do Governo Regional nestas comemorações”, afirmou.

Já o presidente do Governo Regional disse que não era “um santo milagreiro” não tem “vocação para Messias”, tendo referido que, durante a sua vereação, quando era presidente da autarquia funchalense, fez tudo o que era possível para melhorar a cidade.

Albuquerque disse ainda que “tem memórias positivas” dessa altura, tal como acontece agora enquanto presidente do Governo Regional.

“Acho que, neste momento, não temos nenhuma razão para sermos pessimistas”, justificou, acrescentando que ultrapassaram a crise que, por sua vez, se reflectiu na diminuição do desemprego.

Instado a comentar sobre a decisão da companhia aérea Sevenair ter requerido na segunda-feira a exclusão da concorrente Binter, que está à frente no concurso para a concessão da ligação aérea entre Funchal e Porto Santo, por “infracção ao clausulado do caderno de encargos”, o presidente do Governo Regional escusou-se a pronunciar “enquanto não sair o relatório”.