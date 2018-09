Cafôfo diz que Funchal está na rota dos “grandes certames desportivos”

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, participou, na manhã desta quinta-feira, na sessão de abertura do Seminário Internacional ‘Impactos da organização de eventos desportivos na Região Autónoma da Madeira’, um evento organizado pela Universidade da Madeira, à margem do 30º aniversário da instituição, assinalado hoje.

Paulo Cafôfo enalteceu, na ocasião, que “a escolha do Funchal para acolher grandes certames desportivos já não acontece por acaso. Em 2016, fomos anfitriões do Campeonato da Europa de Natação Adaptada e, já este ano, tivemos o privilégio de acolher o Dia Paralímpico Nacional. Seguem-se, ainda este ano, os Campeonatos do Mundo de Síndrome Down e as Taças de Portugal e da Europa em Triatlo.”

Acrescenta que “somos, por tudo isso e muito mais, um Município orgulhosamente reconhecido como Amigo do Desporto desde há vários anos, pela APOGESD, caminhando a passos sustentados para nos afirmarmos definitivamente como um destino internacional desportivo cada vez mais habilitado, multifacetado e inclusivo.”

“Isto é possível devido a factores de diversa ordem, desde logo, às nossas condições naturais, à extraordinária hospitalidade da nossa gente e à nossa capacidade para organizar, mas também, e é justo dizê-lo, ao progressivo trabalho de promoção da prática desportiva que é continuamente feito pelo poder local, no sentido de incentivar ao bem-estar e à qualidade de vida”, concluiu.