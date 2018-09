Cafôfo apoia Olavo no XVI Congresso Regional da Juventude Socialista

‘Ganhar 2019 – A Madeira à tua maneira’ é o debate agendado para amanhã com o actual presidente da Câmara do Funchal e candidato às eleições regionais do próximo ano. Paulo Cafôfo vai intervir no âmbito do XVI Congresso Regional da Juventude Socialista (JS) – Madeira, a decorrer entre este sábado e domingo no Fórum Machico. O encontro vai contar com contributos diversos, incluindo dos Açores, e será marcado ainda pela recondução de Olavo Câmara para o terceiro e último mandato na liderança da JS-M.

O programa começa às 9 horas com a credenciação. Às 11 horas encerram as votações e meia hora mais tarde tem início o congresso. Durante a manhã vão intervir o actual presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco e o deputado Avelino Conceição. Há outros contributos.

Após o almoço serão votados o relatório de actividades dos órgãos cessantes e as propostas de alterações estatutárias. Seguem-se novas intervenções e a partir das 16h15 será apresentada, discutida e votada a moção de estratégia global ‘A Madeira à tua Maneira’, de Olavo Câmara.

Hélder Cimbron representa a JS Açores, vai discursar, assim como Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

Após a apresentação, discussão e votação das moções sectoriais começa o referido debate com Paulo Cafôfo. ‘JS by night’ encerra os trabalhos no primeiro dia.

No programa de domingo, destaque para a apresentação dos resultados das votações. No encerramento do congresso vão usar da palavra, entre outros, Emanuel Câmara, presidente do PS Madeira, e o reconduzido presidente da JS, Olavo Câmara.