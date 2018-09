Café Memória aborda o uso das novas tecnologias por pessoas com demência

A Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal está a finalizar o seu 2.º ano de Café Memória da Madeira com um número crescente de participantes e tem marcado nova sessão para o próximo sábado, dia 22 de Setembro, entre as 9h e as 11 horas.

O Café Memória da Madeira pretende abordar o uso das novas tecnologias na ocupação das pessoas com demência, através do convidado principal Luís Ferreira, estudante de doutoramento no Madeira Interactive Technologies Institute (MITI).

O tema deste Café está ligado à sua área de estudo: desenvolvimento de jogos que potenciem as capacidades de pessoas com demência através da música e da terapia da reminiscência.

Recorde-se que o Café Memória pretende reunir pessoas com demência, pessoas com problemas de memória, cuidadores e familiares, no seu ponto de encontro habitual, no Restaurante Yuan Sushi Wok, no MadeiraShopping.

Para participar no Café Memória da Madeira basta aparecer no dia e horas marcados, sem que tenha de fazer qualquer inscrição prévia.