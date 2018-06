Café Memória aborda o luto em cuidadores de pessoas com demência

O Café Memória da Madeira da Alzheimer Portugal irá abordar o tema do luto em Cuidadores de Pessoas com demência, no próximo sábado, 23 de Junho, entre as 9h e as 11 horas, no Restaurante Yuan Sushi Wok, MadeiraShopping. Sob o tema ‘Luto: Cuidar do Cuidador’, a psicóloga Mónica Nóbrega, irá abordar formas de lidar com os sentimentos e mudanças na vida após a partida do ente querido.

O Café Memória é uma iniciativa que pretende ser um ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com demência e cuidadores. A sua participação é gratuita, sem exigência de inscrição prévia.