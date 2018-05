Cabaço não aceita a visão redutora da Comissão Europeia sobre a Política de Coesão

No âmbito de uma auscultação realizada hoje em sede da Comissão Especializada Permanente de Política Geral da Assembleia Legislativa da Madeira sobre o futuro Quadro Financeiro Plurianual pós 2020, a secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço disse não aceitar a visão redutora da Comissão Europeia sobre a Política de Coesão.

Pela primeira vez, o próximo quadro comunitário de apoio assume contornos difíceis para a região, com um corte significativo dos fundos destinado à Madeira. Concretamente, de 7% na Política de Coesão e de 5% na Política Agrícola Comum, com a declinação do POSEI (um programa fundamental para manter a estabilidade do rendimento dos agricultores).

Paula cabaço garante que o Governo Regional tudo irá fazer junto do Governo da República para que a região não venha a perder fundos comunitários no próximo quadro financeiro.

Com este propósito, o Governo Regional fez publicar a 10 de Abril, no JORAM, uma resolução com aquilo que era sua expectativa e as suas propostas para a discussão dos fundos europeus. A resolução foi enviada ao Presidente da República para auscultação de várias entidades.

Mas, tal como frisa a governante, “há longo caminho pela frente em matéria de negociações”, uma vez que o Governo pretende tornar o documento o mais completo possível.

Victor Freitas, do PS, criticou a a metologia utilizada pelo executivo da região, bem diferente daquela que foi utilizada pelos Governos da República e dos Açores. Ao que Paula Cabaço replicou que todas deligências feitas pelo Governo Regional, bem como as posições tomadas, têm sido “transparentes e acessível a todos”.

De salientar que, durante o dia de hoje serão ainda ouvidos no âmbito desta 1ª Comissão Especializada mais dois secretários regionais, nomeadamente, Jorge Carvalho, da Educação e Susana Prada, do Ambiente e Recursos Naturais.

Lopes da Fonseca, do CDS-PP, questionou quais as áreas que o Governo regional prioriza no documento.

Paulo Alves do JPP também quis saber quais os apoios específicos para os sectores tradicionais. O deputado socialista Vitor feitas questionou ainda se foi feito um trabalho técnico sobre os critérios para a distribuição dos fundos.

No que toca a estas questões, Paula Cabaço pouco ou quase nada adiantou, uma vez que ainda não foram publicados os regulamentos sectorais, remetendo para o final do mês eventuais esclarecimentos.

No âmbito desta 1ª Comissão Especializada intervêm ainda outros dois secretários regionais, nomeadamente, Jorge Carvalho, da Educação e Susana Prada, do Ambiente e Recursos Naturais.