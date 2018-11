Bruxelas com ‘gostinho’ a Madeira

Nos dias 27, 28 e 29 de Novembro irá realizar-se no Parlamento Europeu, em Bruxelas, um evento de promoção da Região Autónoma da Madeira, denominado de ‘Tasting Madeira’, organizado pela eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar.

A realização desta exposição contará com a colaboração da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, da Comissão para a Comemoração dos 600 anos da Descoberta do Porto Santo e da Madeira, da Associação de Promoção da Madeira, do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira e da Orquestra de Bandolins da Madeira.

A cerimónia de abertura realizar-se-á no dia 27 de Novembro, pelas 18 horas, no edifício do Parlamento Europeu, ficando a exposição patente até ao dia 29 do mesmo mês, inclusive.