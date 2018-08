Bruno Martins defendeu a importância do ordenamento do território para a cidade

O vereador Bruno Martins, que tem o pelouro do Ordenamento do Território na Câmara Municipal do Funchal, participou ontem, na sede da Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos (OASRS), na sessão de anúncio dos vencedores de um concurso que teve como objectivo desenvolver um projecto para um Centro de Acolhimento de Crianças da Fundação Zino no Funchal, e que contou com a assessoria da OASRS.

O autarca começou por destacar que “as questões do ordenamento de território têm tido grande importância para o actual executivo camarário, sendo disso exemplos, ao longo do último ano, a aprovação do novo Plano Director Municipal da cidade, do PAMUS e de diversos regulamentos municipais. Neste momento, no Funchal, temos muitos e bons exemplos do que deve ser um trabalho em termos de planeamento e ordenamento do território.”

Bruno Martins acrescentou, de seguida, que o mesmo se pode dizer em termos de intervenções no espaço público, “com um conjunto muito importante de projectos em andamento, entre os quais se destacam as intervenções previstas para a Praça do Município e para a Rua Dr. Fernão de Ornelas”, acrescentando que “na CMF, investimos no ordenamento, procurando depois trabalhar com os muitos e bons arquitectos da nossa Região e do nosso país na concepção de projectos. Este é um modelo para continuar.”

Bruno Martins felicitou, por fim, a Fundação Zino, pelo novo projecto e pela iniciativa da parceria com a Ordem dos Arquitectos, “que garante qualidade elevada na apresentação de propostas e uma melhor e mais justa avaliação dos projectos a concurso”, considerando-a “um exemplo a seguir pela CMF, que quer contar com OA em breve para iniciativas semelhantes.”