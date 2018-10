Bruno Martins considera que atravessamos a cidade do Funchal de automóvel “em pouco tempo”

O vereador da Câmara Municipal do Funchal, com o pelouro da Mobilidade, diz que já viveu e passeou em muitas cidades e não encontrou “nenhuma onde os tempos de atravessamento que encontramos no Funchal fossem tão curtos”.

À saída da Reunião de Câmara, o autarca baseou-se em números para sustentar a sua afirmação. “Eu baseio-me em números para dar esta informação. Fizemos contagens nas ruas que foram alvo de intervenção, mas também de toda a zona periférica, e não só fizemos contagens como também quisemos perceber os tempos que os automóveis demoravam. Existem menos carros também os tempos médios de espera no Campo da Barca, ou na Rua 31 de Janeiro, é de cerca de quatro minutos e meio para percorrer toda esta zona. Nas horas de ponta são à volta de oito minutos. Em horas normais, que é quase todo o dia, demoramos dois a três minutos. Isto para dizer que atravessamos a cidade em pouco tempo”, respondeu Bruno Martins, às acusações de Rubina Leal, que caracterizou o estado do trânsito na baixa funchalense como “caótico”.

As deliberações evidenciadas

Bruno Martins deu então relevo ao início para o procedimento das alterações ao regulamento do estacionamento ao ar livre, “uma medida já prevista naquilo que se pretende, que é a gestão integrada de parques e parquímetros, que foi consagrada no Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS)”.

“O que nós queremos é no fundo dotar o município de um melhor serviço aproveitando as tecnologias integradas nas ‘Smart Cities’ para permitir ao munícipe de usufruir dos parques e parquímetros numa gestão em rede integrada”, explicou Bruno Martins, adiantando que os condutores “podem fazer pagamentos através de uma aplicação, no telemóvel, mas também podem descobrir um lugar vazio em vez de andar à volta da cidade para o fazer”.

Para além disso, a questão da Reabilitação Urbana foi evidenciada como um processo onde o município tem concedido “algumas isenções e benefícios fiscais” o que “tem acontecido quase todas as semanas”. Significa isto dizer que a cidade “está a ser reabilitada por privados, com o apoio da câmara”, estando já “cerca de 40 processos vistos”, o que catapulta a autarquia para “uma das câmaras do país com mais processos vistos”, ficando apenas atrás de Lisboa neste registo.