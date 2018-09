‘Brexit’ pode beneficiar Zona Franca da Madeira, diz o NÓS, Cidadãos!

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o partido NÓS, Cidadãos! defendeu que a Zona Franca da Madeira “pode ser um factor adicional para atrair empresas britânicas para Portugal”, no contexto da saída do Reino Unido da União Europeia, uma vez que naquele território “já se encontram registadas mais de 2.600 empresas das quais 10% já são britânicas”.

O NÓS, Cidadãos! explica que “o actual modelo de benefícios fiscais do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), aprovado pela Comissão Europeia, em 2015, permite o licenciamento e instalação de novas entidades, que beneficiam de uma taxa reduzida de IRC de 5% e isenção de retenção na fonte no pagamento de dividendos, entre outros benefícios fiscais, até 31 de Dezembro de 2027. As empresas que se instalem na Madeira além de terem acesso à legislação nacional e europeia, obtém vantagens com acordos de dupla tributação em mais de 70 países e territórios, incluindo China, países da América do Sul e África e ilhas de Man e de Jersey”.

E realça: “A Madeira pode ser uma plataforma para a Europa e para o mundo até 2019”.

“A centralidade da Madeira é decisiva para serviços diferenciados, empreendimentos e investimentos..., ainda que não vá receber entidades do sector financeiro, como o Luxemburgo, a Zona Franca da Madeira pode competir com territórios como Malta ou Chipre, que também oferecem regimes fiscais de taxa de IRC reduzida, mas a desvantagem destes territórios é que terão de harmonizar as suas legislações até 2020, enquanto a Madeira já se encontra legalizada pela União Europeia (UE)”, reforça o NÓS, Cidadãos!, lembrando que em 2015, a Zona Franca gerou mais de 150 milhões de euros de receitas fiscais, com a receita a atingir os 190 milhões de euros em 2016, representando mais de 60% das receitas de IRC cobradas na Madeira e mais de 17% das receitas fiscais de toda a Região.

O que o partido NÓS, Cidadãos! hoje questiona é “a capacidade da Região – e quais as diligências já efectivadas pelo actual Governo Regional – para atrair para Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), nesta fase pré-Brexit e também depois pós-Brexit, de um número considerável de novas empresas”.

“Está este Governo Regional a ser capaz de enfrentar os novos ‘reptos’ das offshores legais – e na gestão da Zona Franca, várias entidades trabalham na demonstração da transparência e de boas condutas por parte das empresas ali existentes – e perante a oportunidade única que representa o ‘Brexit’, a defender os interesses dos madeirenses e portossantenses, para assim equilibrar as contas públicas regionais, mas não consentindo (e declinando) na correcção e no rigor contabilístico e operativo do CINM?” interroga.