BPI promove encontro com empresários madeirenses na terça-feira

O BPI vai promover a 10ª etapa da iniciativa ‘Encontro BPI com Empresas’, na próxima terça-feira, 13 de Novembro, pelas 9 horas, no Funchal.

O encontro irá reunir cerca de uma centena de gestores e empresários num seminário onde serão debatidos os desafios do desenvolvimento económico na Madeira, com um enfoque particular no crescimento sustentável do Turismo, bem como as oportunidades de financiamento para projectos empresariais.

A iniciativa contará com a presença de Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional da Madeira, de Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal Funchal, e de Cláudia Coelho (PwC), que fará uma apresentação sobre ‘Turismo Sustentável’. O discurso de abertura estará a cargo dos Administradores do BPI, Pedro Barreto e João Oliveira e Costa.

Ao longo dos próximos dois anos, o BPI vai percorrer todas as capitais de distrito e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores para reforçar a proximidade às empresas e instituições de cada região.