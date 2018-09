Bordado Madeira marca presença em feira internacional de Veneza

O bordado Madeira, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), está representado na feira Homo Faber, em Veneza, no pavilhão “Discovery and Rediscovery”, onde diversos artesãos mostram o trabalho feito à mão.

A participação é feita através do IVBAM, e a convite, para integrar um dos pavilhões que até dia 30 de setembro, em Veneza, duas artesãs mostram ao vivo o modo de executar o bordado da Madeira.

“Marcas como Montblanc, Van Cleef & Arpels, Lesage, Hermès, Cartier, entre outras, mostram ao público os artesãos que se encontram por detrás de algumas das criações de maior luxo no mundo de peças elaboradas manualmente”, disse à Lusa a presidente do conselho diretivo do IVBAM, Paula Jardim.

A finalidade desta exposição não é de cariz comercial, mas sim de sensibilização para as potencialidades de criação e execução do ser humano, sendo organizada pela Fundação Michelangelo.

“Este convite surgiu na sequência da aposta na promoção por parte do IVBAM deste produto emblemático da Madeira e da publicação de um artigo na Revista ‘Mestieri d’Arte & Design’ editada pela Fundação Cologni dei Mestieri d’Arte, em dezembro de 2017”, explicou.

De acordo com a responsável, “o stand da Madeira tem sido muito visitado por pessoas dos mais variados meios”, acreditando que “daqui poderão surgir contactos de grande importância, proporcionando maior visibilidade ao bordado Madeira”.

A exposição Homo Faber está a decorrer na ilha de San Giorgio Maggiore, em Veneza, até dia 30 de setembro.