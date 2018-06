Bombeiros, Protecção Civil e Polícia Florestal dotados de meios para enfrentar a época de incêndios na Madeira

O Grupo Parlamentar do PSD visitou, esta manhã, a torre de Vigilância do Rabaçal, numa acção que faz parte das jornadas parlamentares, sobre Protecção do Território e Segurança da População.

De acordo com Marco Gonçalves, porta-vos da iniciativa, a torre de vigilância está a cargo do corpo de polícia florestal e integra o plano operacional de combate a incêndios florestais, através de equipas permanentes de vigilantes 24 horas por dia, e um novo meio aéreo de combate a incêndios florestais que será uma “mais-valia para os bombeiros, para a protecção civil e dará segurança à população”.

Além do combate directo a incêndios, o plano operacional tem também uma forte componente na área da prevenção, tendo sido limpos pelo Governo Regional “mais de 8000 hectares de terrenos, demonstrando que é na prevenção que se faz o maior trabalho”, refere o deputado social democrata que frisa o investimento de “dois milhões de euros” feito pelo GR, em colaboração com a Protecção Civil, na aquisição de novas viaturas para as corporações de bombeiros e de equipamentos individual de protecção. “Um investimento fundamental para dotar os bombeiros com mais meios e segurança” para que estejam preparados e capacitados a enfrentar a “época de incêndios”.