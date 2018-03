‘Body Attack’ celebra 25 anos com aula ao vivo no Fórum Madeira

O ‘Body Attack’, modalidade desportiva que celebra 25 anos, terá no próximo sábado, 10 de Março, uma aula ao vivo no Centro Comercial Fórum Madeira orientada por cinco instrutores de vários ginásios da Madeira.

Alice Valente, do ginásio Madeira Magic, João Gonçalves, do ginásio Galo Active, Luís Rodrigues e Pedro Diogo, do ginásio MADDFitness, e a Natacha Quintal do ginásio VIDA Health Club, estarão sábado, pelas 11 horas, na Praça Central do Fórum Madeira, para uma aula de 55 minutos.

Qualquer pessoa pode participar na aula que celebra a 100.ª sequência de movimentos desta modalidade. O Body Attack, é um treino cardiorrespiratório, que aumenta a força e a resistência, através da combinação de movimentos aeróbicos atléticos com exercícios de força e estabilidade. Ao som de músicas rítmicas e motivacionais, esta aula é para todo o tipo de atleta.