Bloco de Esquerda solidário com luta dos enfermeiros

Os enfermeiros estão hoje a partir das 11 horas na rua junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça em protesto e o Bloco de Esquerda solidariza-se com a luta destes “pela dignificação da sua profissão e pelo reforço do investimento público no sector, nomeadamente pela contratação de mais profissionais que fazem muita falta”, revelou o partido, em nota enviada à redacção, assinada por Paulino Ascenção.

O coordenador do Bloco de Esquerda na Madeira questiona as prioridades, na medida em que não entende a opção pelo apoio a outras áreas em detrimento da saúde. “Não é compreensível que se protele as respostas às reivindicações dos enfermeiros e se anuncie reforço de verbas para o desporto profissional ou para as casas do Povo fazerem propaganda a favor do Governo”, criticou, estendendo ainda as farpas ao Governo da República. “No plano nacional também não se compreende a escassez de verbas para a saúde que contrasta com a disponibilidade permanente de verbas para cobrir os buracos na banca”, escreveu.