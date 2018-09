Bloco de Esquerda manifesta-se na quarta-feira contra a interrupção do ferry

Os activistas e dirigentes do Bloco de Esquerda manifestam-se amanhã contra a interrupção da operação do ferry entre a Madeira e o continente, à entrada do porto, amanhã a partir das 17h30, onde se encontra um cartaz alusivo ao tema.

“Uma ligação marítima de passageiros é um serviço público que já demonstrou no passado e novamente este ano ter adesão dos madeirenses e de forasteiros. Esta modalidade alternativa de transporte de mercadorias é uma mais-valia para a economia regional”, diz o BE.

Para o Bloco de Esquerda “deve haver ligação ferry todo o ano, tudo aponta para que é auto-sustentável, se não se criarem obstáculos artificiais e como serviço público a Região deve considerar gerir esse serviço directamente ou através de uma empresa pública”.