Bispo do Funchal pede “serviço fraterno” a quem precisa

O bispo da Diocese do Funchal, António Carrilho, considerou hoje que embora tudo “convide à festa” nesta quadra natalícia, é também uma altura de “serviço fraterno, atento a quem mais precisa”.

“Tudo nos convida à festa. As luzes, a convivência e a vinda dos familiares que vivem ou estudam longe, tudo nos envolve num ambiente social e cultural diferente da vida quotidiana”, afirmou o prelado madeirense na mensagem de Natal divulgada pela diocese.

António Carrilho acrescentou que “os presépios, as missas do parto [uma novena que antecede o dia de Natal e é uma das mais concorridas tradições na Madeira], os apelos à solidariedade e as campanhas de uma maior atenção e ajuda fraterna apontam, por sua vez para a razão mais íntima e profunda da alegria que nos marca e contagia nesta quadra”.

O bispo do Funchal falou da sua “alegria” por ver o “povo traduzir em muitas formas o espírito cristão”, mostrando disposição ao “sentir-se chamado a ajudar aqueles que mais precisam”.

“Ao expressar votos de Boas Festas, desejo para todos, para os emigrantes e turistas que nos visitam um Natal de luz, de fé na mensagem de Jesus, de alegria, construído na verdade da justiça e paz de consciências”, afirmou, adiantando ser uma altura de “serviço fraterno, atento e disponível a quem mais precisa”.

Recordando as palavras do papa Francisco que “não queremos um Natal vazio”, António Carrilho complementou que deve ser “cheio da luz, da fé, da alegria e do amor”.