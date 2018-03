Bioforma inaugura 11.ª loja e lança conceito de venda a granel

A marca Bioforma inaugurou esta tarde a sua 11.ª loja no país - a 8.ª na Madeira - que fica localizada na Rua Ivens, no Funchal. Um novo espaço que também traz a novidade da venda a granel de alguns produtos.

Esta nova loja permite a criação de mais três postos de trabalho, num total de 48 que a empresa tem já na Madeira. Entre estes há a particularidade de 15 deles desenvolveram a sua actividade no embalamento dos produtos, num espaço próprio localizado na freguesia de Santo António.

A inauguração teve a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que na oportunidade realçou o espírito empreendedor do fundador da empresa, Irénio Camacho, que lhe tem permitido fazê-la crescer, inclusivamente no plano internacional. Segundo o governante, trata-se de “um exemplo” que deve ser seguido por outros empresários madeirenses, acrescentando que pode contar com o apoio do Governo Regional, “no apoio à internacionalização, à modernização e ao acesso aos fundos comunitários”.

Também o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente na cerimónia, relevando no seu discurso o facto de esta nova loja ter permitido também a reabilitação de um edifício que se apresentava degradado e que “mantém a sua identidade original”.

Já o empresário Irénio Camacho lembrou que a sua empresa tem vindo a crescer com base sólidas, dispondo já de lojas franchisadas - três na Madeira, duas nos Açores e uma no continente, em Cantanhede - para além de ter um representante na Eslovénia, que comercializa os produtos igualmente para Itália e Croácia.