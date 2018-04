Binter só espera pela confirmação oficial

A companhia áerea Binter, através de um comunicado assinado pelo presidente executivo Pedro Agustín del Castillo, confirmou ter sido a escolhida para fazer a ligação aérea entre o Porto Santo e a Madeira.

O anúncio feito ontem salienta que nos próximos três anos a companhia de Canárias irá fazer dois voos de ligação diária interilhas entre os meses de Outubro e Abril, serviço que será reforçado com quatro voos de Maio a Setembro. A Binter, que por seis ocasiões foi distinguida como a Melhor Companhia Aérea Regional da Europa pela Associação de Companhias Aéreas Regionais Europeias (ERA), fica assim pronta a iniciar as ligações que terão o condão de ligar o Porto Santo à Madeira entre as 7h00 e as 10h00, permitindo aos portosantenses aprovietar os voos de conexão com Lisboa, o mesmo ocorrendo no regresso, disponibilizando voo entre as 17h00 e as 22h00 para os passageiros vindos de Lisboa e querem chegar ao Porto Santo.

Depois deste anúncio só fica mesmo a faltar a confirmação final do júri e o anúncio formal do Governo da República, que se tem mantido em silêncio sobre a matéria. Os voos deverão começar a realizar-se no final de Maio, com um ATR-72.

Leia mais em turismo.dnoticias.pt