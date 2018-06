Binter liga ao Porto Santo no 1.º dia por 137,5 euros

A companhia espanhola Binter Canarias SA começa as ligações aéreas ao Porto Santo na próxima terça-feira, dia 5, com dois voos diários em cada sentido e com preços para ida e volta neste mesmo primeiro dia a partir de 137,5 euros para não residentes, já com taxas e outros encargos incluídos, e de 72,5 euros para residentes. Os estudantes porto-santenses têm tarifa especial com preços de 29 euros a que acrescem os 32,5 euros de taxa e 1 euro de encargos de emissão. A reserva de viagens para este destino já está disponível no site.

O contrato de serviço público de concessão da linha aérea entre as duas ilhas do arquipélago é assinado hoje em Lisboa entre a administração da companhia e com o Governo da República. Resulta do concurso público internacional lançado em Outubro do ano passado por um período de três anos, com um valor aproximado de 5,6 milhões de euros.

Diariamente estão previstos dois voos em cada sentido. O primeiro logo pela manhã, às 7 horas com saída da Madeira rumo ao Porto santo, de onde sai às 8 horas para o Funchal. À tarde, o avião volta a descolar do Aeroporto Internacional da Madeira para o da ilha dourada às 17 horas, estando o regresso previsto para as 18h. A viagem entre as duas ilhas dura entre 15 a 20 minutos. No primeiro dia só se realizam as viagens da tarde.

Reservas e mais informações em https://www.bintercanarias.com