Binter inicia amanhã operações com o voo inaugural entre Funchal e Porto Santo

Amanhã, dia 5 de Junho, a Companhia Aérea Binter apresenta as suas ligações aéreas com as ilhas do arquipélago da Madeira após ter ganho o concurso público internacional convocado pelo Governo de Portugal para cobrir o transporte aéreo interinsular entre a Madeira e Porto Santo através de uma ligação aérea com declaração de obrigação de serviço público.

Nesse mesmo dia, a Binter iniciará as suas operações com o voo inaugural entre o Funchal e o Porto Santo, às 07 horas.

A iniciativa contará com a presença do secretário de Estado da Infraestrutura, Guilherme D’Oliveira e do Director Comercial e de Marketing, Miguel Ángel Suárez.