Biblioteca Pública da Madeira tem mais de 22 mil livros infanto-juvenis disponíveis

A secretária regional do Turismo e Cultura esteve, hoje, no Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira para a assinalar a doação à Região do espólio da escritora Maria do Carmo Rodrigues. Uma cerimónia que acontece no Dia Nacional do Livro Infantil.

“É uma doação que não só enriquece o acervo da biblioteca pública da Madeira, como preserva a memória colectiva e contribui para a preservação a nosso memória histórica e cultural”, afirma Paula Cabaço.

O espólio da escritora será inventariado e brevemente estará disponível para consulta.

“Mais de 300 documentos que são hoje entregues e incluem contos, textos para teatro, escritos, novelas, um conjunto de documento que vão ser tratados, digitalizados e disponibilizados para consulta. Hoje celebra-se o Dia Nacional do Livro Infantil e estamos a falar de uma escritora que dedicou grande parte da sua escrita, precisamente, ao público infanto-juvenil”, sublinha.

Paula Cabaço considera que estas doações são a prova da “confiança que as associações e os particulares têm no Arquivo e na Biblioteca Pública da Madeira”.

Neste momento existem cerca de 22 mil livros infanto-juvenis na biblioteca pública, na sua larga maioria disponíveis para empréstimo.

“Na sala infanto-juvenil são mais de 3.000 crianças que, entre 2017 e hoje frequentaram a hora do conto, uma actividade de leitura destinada aos mais jovens”.

À margem da cerimónia, a directora do Arquivo Regional, Fátima Barros referiu algumas acções integradas nas comemorações dos 600 Anos da Descoberta da Madeira, relacionadas com o Porto Santo, nomeadamente o trabalho de digitalização de documentos da Câmara Municipal do Porto santo e exposições que terão lugar ao longo do ano.