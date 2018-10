BE pede mais respeito pela autonomia das escolas e pela dignidade profissional dos professores

A recuperação do tempo de serviço dos professores e o respeito pela autonomia das escolas foram duas situações que mereceram a atenção do Bloco de Esquerda (BE), neste início de ano escolar, e que foram discutidas, esta manhã, numa reunião entre o BE e a direcção do Sindicato dos Professores da Madeira.

Segundo Paulino Ascenção, os professores viram congelados nove anos e quatro meses do seu tempo de serviço, entre 2010 e 2017, que continua a não contar para a progressão na carreira. Uma situação considerada “singular”, que, além dos professores, afecta médicos, juízes e elementos das forças de segurança e que não tem paralelo nos demais funcionários públicos.

O Governo Regional prometeu resolver o problema dos professores em funções na Madeira, mas a proposta que apresentou não é “aceitável, pois protela a solução por mais oito anos”, entendendo que, somar oito anos aos nove que os professores já têm de atraso significa “metade da vida profissional congelada”. Razões que levam o Bloco de Esquerda a “bater-se pela recuperação do tempo de serviço num prazo muito mais curto”.

A reunião mantida com o Sindicato dos Professores da Madeira abordou o início do ano lectivo que ficou marcado por “processos de fusão de escolas, o que está a causar perturbação e viola a autonomia das escolas”. Paulino considera que, “para um Governo Regional que se diz autonomista, ficam-lhe mal estas decisões que atropelam a autonomia das escolas”, entendendo que as decisões “foram tomadas sem respeito pela Lei, sem se identificar um conjunto de critérios coerentes que possa ser aplicado a todas escolas objecto de fusão ou extinção, sem fundamento nem estudo de impacto financeiro, sem ouvir a população afectada nem a comunidade escolar”. Foi, no seu entender, um “exercício de autoritarismo gratuito, um “quero posso e mando” que a Renovação prometera deixar no passado”.

Considera ainda que foram “imposições casuísticas feitas por mero interesse político-partidário, completamente fora de uma política educativa onde se reconheça coerência e atropelando os projectos educativos das escolas envolvidas”.