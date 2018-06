BE/M critica preços “proibitivos” praticados na ligação entre Funchal e Portimão

Paulino Ascenção, coordenador Regional do BE/M, disse que numa semana em que ficamos a conhecer o tarifário da ligação marítima entre o Funchal e Portimão, no caso da carga “deparámo-nos com preços que são “verdadeiramente proibitivos”.

“Em algumas categorias, o preço do trajecto de Portimão para o Funchal é cinco vezes mais caro do que em sentido inverso e outra categoria chega a ser sete vezes mais caro”, afirmou.

Na sua óptica, existe o intuito de impedir e bloquear a utilização deste meio para trazer carga para a Madeira e, no seu entender, isto só acontece porque o operador “é o mesmo que domina a carga via porta contentores”, que, por sua vez, “não deseja que haja meios alternativos para abastecer a ilha da Madeira”.

“É um assalto ao bolso dos madeirenses este nível de preços que conta com a cumplicidade do Governo Regional que desenhou este concurso à medida desta empresa para reforçar o monopólio do transporte de carga entre a Madeira e o continente”, referiu.

Paulino Ascenção disse que o BE/M vai solicitar à autoridade da concorrência que esclareça se “estamos perante uma prática de abuso de preços excessivos”.