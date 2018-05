BE/M acusa Governo de “executar” a CMF

“O Governo Regional decidiu executar o município do Funchal em 15 milhões por dívidas que Miguel Albuquerque sempre contestou enquanto presidente da Câmara, relativas ao tarifário da água e do depósito de resíduos sólidos urbanos na Meia Serra”. Palavras do coordenador do BE Madeira, Paulino Ascenção, em comunicado hoje dirigido à imprensa.

“O Governo Regional do PSD acusa frequentemente o Governo da República de perseguir uma estratégia partidária, com esta decisão fica evidente que quem põe a lógica partidária acima do interesse é o próprio Governo Regional”, frisa Paulino Ascenção, acrescentando que “o Governo deve milhões aos municípios de água potável, de IRS, que Albuquerque sempre reivindicou enquanto presidente da Câmara e como presidente do Governo recusa-se a pagar”.

“Com esta decisão o PSD mostra o enorme desespero em que vive pelos fracos resultados da sua governação, revela desprezo pelos interesses da população e dos funchalenses em particular e instrumentaliza a Autoridade Tributária para fins partidários”, remata a nota.

A notícia que faz manchete na edição deste sábado do DIÁRIO revela que o Governo Regional decidiu avançar para a para a cobrança coerciva de uma dívida de 15 milhões de euros de dívidas do município do Funchal à ARM -Águas e Resíduos da Madeira, que se encontram actualmente em contencioso judicial.