BE lamenta falecimento de António Loja Neves

O deputado do BE à Assembleia da República, Ernesto Ferraz, lamentou ontem à noite, o desaparecimento “inesperado” de António Loja, um madeirense que, na sua juventude, mudou de Arquipélago e assentou uma fase da sua vida em Cabo Verde.

Leia na íntegra o voto de pesar do Bloco de Esquerda:

“Homem de muitos ofícios, encarnou muitas vontades locais e lutou, sempre, contra o colonialismo e em favor dos PALOP e pela liberdade das suas Gentes. Mais tarde fixou-se em Lisboa, onde frequentou Medicina e cursou ‘Realização’ na Escola Superior de Teatro e Cinema. A ‘sétima arte’ era uma das suas muitas paixões.

Com uma vida muito preenchida, enérgica e versátil, António Loja foi fundador da Federação Portuguesa de Cineclubes e da Apordoc, Associação Portuguesa do Documentário. Coorganizou os Encontros Internacionais de Cinema de Cabo Verde e do Festival Panorama, do documentário português. Foi, também comissário para a Culturgest, das retrospectivas ‘Cinemas de África’, ‘Cinemas Árabes’ e ‘Cinema dos Países Latino-Americanos’ e do Ciclo de Cinema Brasileiro na Culturporto/Teatro Municipal Rivoli. Integrou a equipa dirigente da Associação Portuguesa de Realizadores.

Era Jornalista, no semanário ‘Expresso’, director da revista ‘Cinearma’, chefe de redacção da revista ‘Cinema em Português’ e do semanário generalista ‘África’, e co-fundador da revista ‘Cinema’. Integrou inúmeros júris de festivais, em Portugal e no estrangeiro, e dirigiu várias retrospectivas de cinema lusófono, em Espanha, França, Moçambique, Cabo Verde, Irlanda e em diversas cidades do Brasil.

António Loja envolveu-se, convictamente, na luta anticolonial e contra a ditadura bem como na actividade política e cultural antes e depois da Revolução de 25 de 1974. Anos mais tarde contribuiu para fundar do Bloco de Esquerda e o SOS Racismo.

Um Cidadão que outrora partiu da Madeira para lutar por um Mundo diferente! Um Cidadão que parte agora novamente mas cuja irreverência e resiliência permanecerão como legado vivo nas nossas lutas futuras.

Até sempre Loja!”