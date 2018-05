BE lamenta encerramento de balcão da TAP no Funchal e defende regresso ao modelo de serviço público

O Bloco de Esquerda da Madeira (BE/M) lamenta o encerramento do balcão da TAP, no centro do Funchal, porque prejudica a qualidade do serviço que é prestado aos madeirenses.

“Isto resulta da privatização, da liberalização e da ausência de concorrência. A TAP dá-se ao luxo de tratar mal os madeirenses e esta rota da Madeira, porque foi criado um enquadramento legal que lhe permite abusar e não temer sofrer consequências. Os madeirenses têm que se sujeitar, porque não têm alternativa”, disse Paulino Ascencão, esta manhã, numa iniciativa realizada junto às antigas instalações da TAP, em frente à Assembleia Regional.

Para o líder do BE/M, esse “mau tratamento reflecte-se no encerramento da loja, na subida dos preços para valores estratosféricos e no cancelamento de voos sem ser por razões meteorológicas, mas por razões operacionais sem explicitar quais são”.

“A TAP faz porque pode, não tem concorrência e não teme perder o negócio e os clientes. Noutras rotas não pode ter este tratamento e isto resulta tão só da privatização e da liberalização. Queremos denunciar outras forças políticas que vêm se queixar desta situação quando foram elas que estão na origem de tudo isto, porque decidiram privatizar e liberalizar a rota da Madeira para o continente”, reforçou.

Paulino Ascenção entende que é fundamental regressar ao modelo de serviço público, porque passados 10 anos da liberalização não há concorrência e, por isso, isto não serve para os madeirenses, sendo necessário criar regras, que a TAP seja obrigada a cumprir.