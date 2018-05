BE diz que ligação ferry mostra “quem detém o verdadeiro poder na sociedade madeirense”

“A solução noticiada para o regresso da ligação ferry entre a Madeira e o continente deixa claro quais os interesses que o Governo Regional defende e quem detém o verdadeiro poder na sociedade madeirense”. A ideia parte do Coordenador do Bloco de Esquerda da Madeira, entendendo que o Governo Regional “revela mais uma vez a sua subserviência aos interesses privados”, ao conduzir o processo do ferry “de modo a salvar a promessa eleitoral, mas sem beliscar os interesses instalados e em prejuízo da maioria dos madeirenses”.

Paulino Ascenção diz que as limitações colocadas no caderno de encargos, relativas ao transporte de carga e ao desembarque da mesma no porto do Funchal e o nível das taxas portuárias, “cumpriram o objectivo de afastar potenciais concorrentes e proteger os interesses do monopolista no transporte da carga contentorizada entre a Madeira e o continente, do mesmo grupo económico que se apresentou como único interessado no ferry”, revelando-se “um verdadeiro fato à medida”.

O bloquista diz não ser “compreensível que o operador que antes assumiu a ligação Canárias-Madeira-Portimão não se candidatasse em nome próprio ao concurso e depois surja como subcontratado”.

Paulino Ascenção termina, questionando o Governo Regional “que condições mais aliciantes o parceiro local oferece além das previstas no caderno de encargos, ou que eventuais obstáculos são removidos pela parceria e que inibiram uma candidatura própria do armador canarino?”