BE contesta cobrança de visitas ao Centro Aquícola do Ribeiro Frio

Durante uma iniciativa política do BE promovida, hoje, no Ribeiro Frio, Roberto Almada contestou a decisão do Governo Regional em começar a cobrar as visitas ao Centro Aquícola do Ribeiro Frio, a partir deste Verão.

Na perspectiva do bloquista a medida é injusta porque obriga “não só os turistas, mas também os madeirenses, a pagar para usufruir das maravilhas dentro da sua própria ilha”.

Por outro lado, Roberto Almada levanta a suspeita sobre se a dita cobrança significará num futuro próximo a concessão deste espaço a uma entidade privada. Decisão esta à qual o BE se opõe.

Em alternativa defende a cobrança de uma taxa turística, de modo a que essas verbas sirvam para garantir a manutenção do espaço.