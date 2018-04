BE associa-se à manifestação do 1º de Maio junto à Assembleia Legislativa

O Bloco de Esquerda anunciou, em comunicado que vai participar na manifestação do dia do trabalhador, amanhã 1 de Maio, a partir das 17h30 junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

“A dignidade de quem trabalha tem sido fortemente atacada desde a vinda da Troika e do governo PSD-CDS, o governo regional dá continuidade a essas políticas, promove a precariedade com os programas de estágios e contratos emprego-inserção e põe em causa o direito dos trabalhadores terem vida para além do horário de trabalho”, justifica o partido.