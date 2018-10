BE alerta Comissão Europeia para a importância e o esquecimento das RUPs no contexto da UE

A Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da ‘Estratégia Portugal 2030’ (CEPT 2030), levou a cabo, esta manhã, uma Audição com a Directora Geral Adjunta da Mobilidade e Transportes da Comissão Europeia (CE), Maja Bakran.

Na sua intervenção, Ernesto Ferraz, deputado do BE Madeira à Assembleia da República, questionou-a sobre políticas de Transportes e Mobilidade de interesse focado no âmbito nacional como a necessidade de os Fundos futuros se focarem numa visão e prática de maior e melhor interconexão das redes de transportes rodoviários e ferroviários dentro de Portugal Continental e do País para com o restante Território Europeu, e qual a perspectiva da CE sobre a localização estratégica de Portugal no Atlântico Norte e da importância do Porto de Sines como porta de entrada e saída de interligação da Europa com o Mundo e das verbas crescentes destinadas a políticas de mobilidade no campo militar que na sua perspetiva em nada contribuem para fortalecer a coesão social, económica e territorial do espaço Europeu.

Todavia, a questão de maior relevância, na intervenção do deputado, debruçou-se sobre o esquecimento e falta de visão a que estão votadas as Regiões Ultraperiféricas – as Portuguesas em concreto, no campo dos Transportes e Mobilidade de pessoas e bens e a necessidade premente de as reforçar com políticas específicas e concretas, dotando-as dos respectivos meios para que se minimizem distâncias inter-regionais e os custos a elas associadas e que dificultam viver e circular para e destas Regiões e do encarecimento da vida dos seus residentes.

Questionou ainda Naja Barhan sobre o papel da Comissão Europeia e a sua real política no que concerne a Transportes e Mobilidade para que nas Regiões Ultraperiféricas se minimizem todos os constrangimentos ainda existentes e se trabalhe para uma efectiva Coesão entre os Europeus que vivem nas RUPs relativamente aos dos restantes Territórios Continentais.

Naja Barhan reconheceu que as economias de pequena escala e populações mais isoladas necessitam de maior aposta e coesão ao nível da Mobilidade. Resposta genérica, sem se focar - no como? - no para quando? - e no com quanto? E com que metas estabelecidas? Remeteu para o aproveitamento dos Fundos específicos já existentes para as RUPs e para uma melhor negociação e redistribuição dos Fundos Nacionais provenientes do Fundo de Coesão entre Governo Português e Governo Regional.

Com este tipo de resposta, “reconhecer a realidade mas sacudir as responsabilidades o, outrora, projecto europeu de coesão e igualdade, parece continuar a ser uma miragem, passados 22 anos de “inclusão” da Madeira na UE”, salientou o deputado