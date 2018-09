Barreto critica GR por ter o turismo “como adquirido” e Cafôfo por “só enviar bolas ao poste e não marcar golos”

Numa conferência de imprensa realizada, esta quinta-feira, o líder do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, abordou assuntos relacionados com a actividade turística regional, no Dia Mundial do Turismo e ainda com a mobilidade.

Em primeiro lugar, Rui Barreto propôs que as verbas para a promoção turística da Madeira sejam reforçadas. “Um sector que representa 20% da riqueza regional, 25% do emprego e 400 milhões de proveitos, tem de ter recursos na medida do retorno que produz”, justifica Barreto.

O líder do CDS-PP Madeira anunciou também que o seu partido irá solicitar a presença no Parlamento da secretária regional do Turismo e Cultura para proceder a uma monitorização, conjuntamente com todos os partidos, da “Estratégia para o Turismo da Madeira 2017-2021”.

Por último, Barreto deixou um desafio ao presidente da Câmara do Funchal e assumido candidato pelo PS à presidência do Governo Regional, a 15 dias da apresentação do Orçamento de Estado para 2019: “Tem de deixar de mandar bolas ao poste e começar a marcar golos” e “deve, por isso, ir a Lisboa, não para dar murros na mesa, mas para exigir a Mário Centeno que consagre na proposta de Orçamento as propostas que apresentou apenas para “encher páginas de jornais e para a fotografia”.