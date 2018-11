Barreto aplaude proposta de redução tarifário dos transportes, “que é nossa”

É a segunda reacção. “Foi uma proposta do CDS/PP que eu acho que se impunha no sentido de corrigir uma injustiça”. É desta forma que o líder dos centristas madeirenses reage à manchete no DIÁRIO, em que dá conta que o Governo Regional pretender investir 6,5 milhões de euros para aliviar, já em 2019, os encargos das famílias com os transportes públicos colectivos.

A proposta terá sido levada pelos dirigentes do PP, no âmbito da auscultação que o vice-presidente do Governo, Pedro Calado, efectuou a todos os partidos com assento na Assembleia Legislativa. Esta manhã, depois de ter lido no nosso jornal, Rui Barreto aplaude a medida justamente por ter sido “tomada como boa” a sugestão do CDS/PP.

Barreto diz o seu partido “batalhou”, que o “governo acomodou”, e quem vai recolher os louros “são as pessoas”. Ora uma espécie de equação que na sua opinião deveria ser sempre colocada em prática, porque “é assim” que diz “gostar e fazer política”, no entanto adianta que ainda foram sugeridas mais propostas que podem beneficiar os contribuintes madeirenses.

Rui Barreto que se fez acompanhar à reunião com Pedro Calado por José Manuel Rodrigues e António Lopes da Fonseca, sensibilizou o governante para uma redução da carga fiscal ainda maior, nomeadamente em matéria de IRC e IRS, face aos bons indicadores da arrecadação, designadamente a maior receita (mais 67 milhões de euros quando comparado com o ano passado), observou.

Além deste pacote de medidas, o centrista frisou ser importante que sejam introduzidas “políticas de contratação pública para aquisição de produtos locais para a confecção de refeições” nas instituições públicas.