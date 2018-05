Banco Alimentar promove campanha na Madeira nos dias 2 e 3 de Junho

O Banco Alimentar da Madeira mobiliza instituições, voluntários, cadeias de distribuição, empresas, autarquias, bombeiros, Zona Militar da Madeira, entre outras entidades, para a ‘Campanha Saco’ do próximo fim de semana, dias 2 e 3 Junho.

Além disso, faz ainda um apelo para apoios nas seguintes áreas: voluntários (apenas faltam um total de 30 voluntários para supermercados nos concelhos do Funchal e Machico), Transportes (concelho Ribeira Brava-cedência de viatura caixa fechada para transporte de alimentos), oferta de refeição/lanches para voluntários que estarão no armazém e apoio a transportes.

O BAMadeira reforça ainda o apelo à participação, convidando todos os cidadãos que assim o desejarem, a dar o seu contributo no armazém, em horários da sua preferência, entre as 15 horas e a 01 da manhã, de sábado e domingo próximos.

Neste momento, estão garantidos 28 supermercados, 800 voluntários, 17 viaturas, 3 refeições para 150 voluntários, afectos ao armazém e transportes e outros apoios fundamentais. Toda a logística inerente ao armazém estará concluída até sexta, com apoios militares e das juntas de freguesia de S. Roque e Sto. António.

“Os spots rádio e TV irão para o ar nos próximos dias, aguardando-se com expectativa a melhor resposta aos apelos e contamos com a boa vontade e generosidade para com o próximo, a que os madeirenses já nos habituaram, fazendo jus ao mote da campanha: ‘Se dermos um pouco mais, vai faltar um pouco menos’”, aponta numa nota de imprensa enviada à redacção.