Banco Alimentar Madeira pede voluntários para campanha de 1 e 2 de Dezembro

No âmbito das Campanhas de Recolha de Alimentos promovidas pelos Bancos Alimentares em todo o país, que se repetem uma vez mais nos próximos dias 1 e 2 de Dezembro, o Banco Alimentar da Madeira renova o convite à participação voluntária em supermercados e armazém.

‘Fazes Falta’, tem sido o mote para o apelo ao voluntariado por parte do Banco Alimentar, na convicção de que “juntos podemos apoiar melhor quem mais precisa”.

Cerca de 40 mil voluntários em dois dias, fazem a diferença na vida de cerca de 350 mil portugueses, 8 mil dos quais são madeirenses, refere a instituição.

Assim, caso tenha disponibilidade, “vista a camisola do BAMadeira” e faça parte do maior movimento de cidadania activa no país, “por uma causa maior”.

Pode inscrever-se em www.bancoalimentar.pt/quero-ser-voluntario/ ou através dos contactos 291 617 839 / 967 583 368.