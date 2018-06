Banco Alimentar da Madeira recolheu menos alimentos do que no ano passado

As várias delegação do Banco Alimentar contra a Fome recolhem, em todo o país, no fim-de-semana, 1.602 toneladas de alimentos. Ao todo, estiveram envolvidos 42 mil voluntários em 2.000 lojas. O apoio, segundo dados do Banco Alimentar deverá chegar a 400.000 pessoas carenciadas apoiadas em parceria com 2.600 Instituições de Solidariedade Social em todo o país

Na Madeira, a ‘Campanha Saco’ que decorreu nos dias 1 e 2 Junho em 28 supermercados da Região e envolveu aproximadamente 1000 voluntários, teve como resultado final a angariação de 20 toneladas.

A partir do dia 18 do corrente serão entregues os primeiros cabazes, às 30 Instituições das 52 que o Banco apoia.

Os números representam um decréscimo de 6 toneladas em relação à campanha de Maio do ano passado, mas o Banco Alimentar e as instituições parceiras, mobilizarão esforços conjuntos para suprir a diminuição registada, no sentido de assegurar a continuidade da ajuda a 10 mil pessoa.

O Banco Alimentar agradece a todos os que colaboraram e lembra que quem pretender ajudar ainda pode fazer até 10 de Junho através da campanha “Ajuda Vale” com vales de produtos disponíveis nas caixas dos supermercados do Pingo Doce, bem como no portal de doação online www.alimentestaideia.pt.