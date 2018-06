Banca abre a porta à descida dos juros na Madeira

Bom dia caro leitor. Na edição deste domingo do seu DIÁRIO saiba que a banca abriu a porta à descida dos juros na Madeira. O Governo Regional está a negociar com os bancos a revisão das elevadas taxas referentes aos empréstimos contraídos na altura do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), uma pretensão que Miguel Albuquerque e o seu executivo ambiciona há muito.

A foto em destaque mostra que a I Convenção dos Estados Gerais do Partido Socialista da Madeira teve casa cheia. No arranque da iniciativa Paulo Cafôfo afirmou que o objectivo é discutir um programa de Governo e não eleitoral. Os ‘olhos’ socialistas estão postos na Quinta Vigia.

O dia de ontem fica manchado pelo crime hediondo cometido no Funchal. O corpo de um homem descoberto por populares na sua própria residência apresentava sinais de grande violência.

“Se tiver de comprar uma guerra compro-a”. A frase pertence a António Fontes, que vai ser eleito amanhã presidente do Clube Naval.

