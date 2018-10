Balcão do Investidor da Câmara do Funchal já atendeu 4192 pessoas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) participa, a partir de amanhã, 31 de Outubro, na Cidade do Empreendedor, um evento organizado pela Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM), e que tem lugar no Madeira Tecnopolo, até ao próximo domingo.

A CMF faz-se representar no certame com o seu Balcão do Investidor, tendo como objectivo “divulgar junto dos nossos empreendedores as principais valências do Balcão e mostrar-lhes que podem contar com a Autarquia como um parceiro activo e empenhado, no sentido de concretizar as suas ideias de negócio”, explica o Presidente Paulo Cafôfo.

Recorde-se que o Balcão do Investidor da Câmara Municipal do Funchal foi criado em Agosto de 2015, para funcionar como um espaço complementar aos actuais serviços municipais, de modo a prestar aos potenciais investidores no concelho todo o tipo de informações de que estes necessitem. Desde então, os assistentes municipais já atenderam neste espaço um total de 4192 potenciais investidores, números que, no entender do presidente, “sublinham o impacto e a importância do projecto para a nossa economia local. Mas queremos mais e um evento como a Cidade do Empreendedor é uma excelente oportunidade para contactar de perto com o público-alvo do nosso Balcão”.

O stand contará, nos próximos quatro dias, com a presença de dois Assistentes do Investidor, disponíveis para esclarecer e apoiar todos os interessados, a partir da premissa de que ter uma ideia de negócio é apenas o primeiro passo, num caminho exigente para se ter sucesso. “A mensagem que levamos este ano à Cidade do Empreendedor prende-se também com a necessidade de revitalizar e renovar o tecido comercial”, reforça Paulo Cafôfo que pretende, a par da protecção das Lojas com História, diversificar a oferta no comércio tradicional com a introdução de novos conceitos e novas formas de fazer comércio.

Para o presidente da autarquia, incentivar o empreendedorismo é uma forma de dinamizar a economia e criar novos empregos. “No Balcão do Investidor temos promovido o empreendedorismo de muitas formas, nomeadamente com a realização de eventos/conferências e pela aposta na formação, por um empreendedorismo cada vez mais consciente e assertivo”, diz Cafôfo que olha para a Cidade do Empreendedor como uma “excelente oportunidade para reforçar essa mensagem”.